КоммерсантъГреф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиянПо словам главы Сбербанка, доступность жилья для россиян сохраняется, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам».КоммерсантъСо своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации.РИА НовостиПо данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых.РИА НовостиПо льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаГазета.RuInc-news.ruОбщественная служба новостейНародные новостиГЛАС.RUИА Красная ВеснаЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейПетербургский дневникФАНRT на русскомНТВLife.ruКомсомольская правдаAnewsГлагоLREGNUMDP.RUВечерняя МоскваПодробнее о событииГреф назвал ипотеку единственным вариантом покупки жилья в РоссииВедомости09:32Глава Сбербанка Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для многих россиянРИА Новости06:23Самое цитируемоеГреф высказался о ситуации с доступностью жилья для россиянRT на русском08:43Греф назвал ипотеку основным способом покупки россиянами жильяПРАЙМ06:04Греф оценил доступность жилья в РоссииРБК07:22Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиянКоммерсантъ08:17Греф назвал ипотеку доступным инструментом покупки жилья для большинства россиянФАН06:33Глава Сбербанка: ипотека остается единственным способом покупки жилья для многих россиянLenta.ru08:10Показать ещёОценить1KПоделиться