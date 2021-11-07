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Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиян

По словам главы Сбербанка, доступность жилья для россиян сохраняется, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам».
Коммерсантъ
Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации.
РИА Новости
По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых.
РИА Новости
По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.
РИА Новости

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Греф назвал ипотеку единственным вариантом покупки жилья в России
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