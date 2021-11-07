КоммерсантъГреф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиянПо словам главы Сбербанка, доступность жилья для россиян сохраняется, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам».КоммерсантъПо данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых.РИА НовостиВ результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф.РИА НовостиПо льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМолваМолваНародные новостиInc-news.ruГазета.RuИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаIvbg.ruГЛАС.RUТИАЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейОбщественная служба новостейНевские НовостиКомсомольская правдаLife.ruRT на русскомПетербургский дневникФАННТВAnewsПодробнее о событииГреф назвал ипотеку единственным способом покупки жилья для большинства жителей РФВедомости09:32Глава Сбербанка Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для многих россиянРИА Новости06:23Самое цитируемоеГреф высказался о ситуации с доступностью жилья для россиянRT на русском08:43Греф оценил доступность жилья в РоссииРБК07:22Глава Сбербанка: ипотека остается единственным способом покупки жилья для многих россиянLenta.ru08:10Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиянКоммерсантъ08:17Греф назвал ипотеку доступным инструментом покупки жилья для большинства россиянФАН06:33Греф назвал ипотеку основным способом покупки россиянами жильяПРАЙМ06:04Показать ещёОценить1,4KПоделиться