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Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиян

По словам главы Сбербанка, доступность жилья для россиян сохраняется, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам».
Коммерсантъ
По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых.
РИА Новости
В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф.
РИА Новости
По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.
РИА Новости

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Греф назвал ипотеку единственным способом покупки жилья для большинства жителей РФ
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