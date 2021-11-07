Меркель подтвердила, что после ухода с поста канцлера больше не будет заниматься политикой

Коснувшись основных правил политической деятельности, она высказала мнение, что "искусство заниматься политикой заключается, среди прочего, и в том, чтобы не строить слишком много планов заранее и не принимать на себя обязательства, от которых затем приходится отказаться".