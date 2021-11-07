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Греф назвал ипотеку основным способом покупки россиянами жилья

Греф указал, что ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян.
РБК
Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации.
ПРАЙМ
В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф.
ПРАЙМ
По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке — от 5,3%, по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.
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