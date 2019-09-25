Общество

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Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Греф рассказал, каким видит «человека будущего»

Основными качествами "человека будущего" будут высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости05:55

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Греф описал «человека будущего»

Российская газета08:28

Греф рассказал, каким видит «человека будущего»

РИА Новости05:55

Греф назвал качества «человека будущего»

Известия06:34

Греф «отсеял» шесть миллиардов человек

Национальная служба новостей06:31

Греф назвал основные качества «человека будущего»

RT на русском06:19

Греф описал человека будущего

Lenta.ru07:04

Греф назвал три качества идеального сотрудника

Rambler News Service05:24
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Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Политика

Трамп пожаловался на «худшее отношение к президенту» в истории США

«В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым бы так плохо обращались, как со мной», — написал он, добавив, что Демократическая партия США «парализована ненавистью и страхом».
РБК 08:48
Политика

Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

Некоторые депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету «Единой России».
BFM.ru 08:22
Политика

Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа

Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп.
RuNews24.ru 06:38
Финансы

Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Известия 08:25
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия

В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском вчера в 05:56
Гаджеты

Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A

Российская газета 08:08
Политика

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Происшествия

Суд продлил на три месяца домашний арест студенту Егору Жукову

Газета.Ru 07:42
Футбол

«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России

Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Кино

Милоша Биковича бьют хлыстом в трейлере новой комедии «Холоп»

Вокруг ТВ 07:30
Авто

Сбербанк начнет продавать автомобили онлайн

Сбербанк планирует запустить онлайн-продажи новых и подержанных автомобилей.
AvtoVolgograda.ru вчера в 08:38
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, что теплый октябрь с температурой выше климатической нормы может ожидаться в Архангельской области, Ненецком округе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
iReactor вчера в 22:35
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия

Следователь по делу Устинова хочет уволиться

Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, подал рапорт об отставке.
Коммерсантъ 08:06
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика

Администрация США пыталась помешать встрече Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации США высокого уровня попытались не допустить телефонного разговора и встречи лидера США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, поскольку американский президент мог потребовать у Киева компромат на своего политического оппонента.
RuNews24.ru 02:47
Армия и оружие

В Турции истребитель F-16 назвали «хламом» в сравнении с Су-35

В Турции американский истребитель F-16 получил плохие отзывы по сравнению с российским Су-35.
Дни24 05:46
Авто

Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком

Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК вчера в 07:53
Политика

Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru вчера в 04:04
Политика

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Здоровье

Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев

AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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