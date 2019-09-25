Основными качествами "человека будущего" будут высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

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Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».

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