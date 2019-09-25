Общество

ИзвестияИзвестияГреф назвал качества «человека будущего»

Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Греф рассказал, каким видит «человека будущего»

Основными качествами "человека будущего" будут высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости05:55

Подробнее о событии

В КПРФ обвинили Грефа в фашизме за идею «отсеять» шесть миллиардов людей

Национальная служба новостей11:09

Греф рассказал, каким видит «человека будущего»

РИА Новости05:55

Греф описал человека будущего

Lenta.ru07:04

Греф назвал качества «человека будущего»

Известия06:34

Греф назвал основные качества «человека будущего»

RT на русском06:19

Греф описал «человека будущего»

Российская газета08:28

Греф назвал три качества идеального сотрудника

Rambler News Service05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Культура

Мединский раскритиковал термин «культурный норматив»

Термин «культурный норматив» искажает смысл инициативы Минкульта, проект должен лишь мотивировать школьников чаще посещать музеи.
Победа РФ 10:03
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru вчера в 10:38
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Политика

Зеленский показал фото с Трампом

Rambler News Service 09:33
Происшествия

В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси

Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 11:13
Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Футбол

Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд

УЕФА принял решение расширить три высших дивизиона.
Sport24.ru вчера в 15:07
Политика

Журналисты узнали об извинениях Зеленского перед Кадыровым

Ридус 02:59
Здоровье

В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд

Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер вчера в 03:39
Политика

Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
Происшествия

СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии

ТАСС 11:09
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны для российских покупателей

Китайская Xiaomi совместно с китайской же площадкой AliExpess с 25 по 26 сентября проводят распродажу смартфонов Xiaomi и Redmi, а также аксессуаров и других устройств.
Российская газета 10:32
Происшествия

Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы

Lenta.ru 10:03
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК вчера в 13:03
Политика

Путин обсудит с правительством меры для повышения доходов населения

Президент РФ Владимир Путин проведет рабочее совещание с членами правительства по повышению доходов россиян.
ФАН вчера в 21:18
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Экономика

Германское подразделение Thomas Cook также объявило о банкротстве

Старейший в мире туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации.
Интерфакс 09:57
Авто

На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты

Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 сентября в 14:55
Здоровье

Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют

Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Энергетика

В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти

К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы.
Газета.Ru 09:52
Политика

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк написала завещание

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Здоровье

Продолжительность жизни россиян выросла на восемь лет

Национальная служба новостей вчера в 03:36
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика

Жена Зеленского явилась на обед первых леди в жилетке на голое тело

ТВ Центр 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное