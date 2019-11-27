Общество

ТАССТАССГреф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Ранее в интервью журналу Forbes Герман Греф рассказал, что после произошедшей в сентябре утечки 5 тыс. учетных записей клиентов Сбербанка был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка. Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:16

Подробнее о событии

Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

РБКвчера в 18:07

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Forbesвчера в 14:02

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Lenta.ruвчера в 17:10

Глава Сбербанка Герман Греф назвал утечку данных клиентов своей личной виной

Эхо Москвывчера в 17:05

Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке

Коммерсантъвчера в 16:24

Глава Сбербанка назвал себя виноватым в утечке данных клиентов

РИА Новостивчера в 17:48

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

ТАССвчера в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия

В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Российская газета вчера в 12:27
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Газета.Ru 25 ноября в 14:43
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Политика

Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
RT на русском 00:27
Общество

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
РИА Новости 01:59
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Происшествия

В Приморье учеников школы, где мальчик разлил ртуть, осмотрят врачи

РИА Новости 02:37
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
ГЛАС.RU 00:00
Общество

Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов

Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
РБК 02:51
Общество

Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами

Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Брянские новости 03:15
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия

Адвокат оценил планы по переводу историка Соколова в Москву

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает репрессивной мерой планы следствия по его переводу в столичное СИЗО «Матросская тишина».
Rambler News Service вчера в 04:32
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru вчера в 19:19
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Футбол

Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».
РБК вчера в 18:16
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
Политика

ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга

Петербургский парламент на заседании 27 ноября утвердил Валерия Пикалёва и Ирину Потехину на должность вице-губернаторов.
ЗакC.Ру 03:25
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Rambler News Service вчера в 03:54
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Здоровье

Трансплантолог Михаил Каабак вернется в НМИЦ здоровья детей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с трансплантологами Михаилом Каабаком и Надеждой Бабенко, уволенными из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД).
Доктор Питер вчера в 07:49
Общество

В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Российская газета 03:12
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM вчера в 02:09
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное