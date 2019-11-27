Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка. Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

с чего всё началось

Ранее в интервью журналу Forbes Герман Греф рассказал, что после произошедшей в сентябре утечки 5 тыс. учетных записей клиентов Сбербанка был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Общество Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.

Политика Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Общество Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Происшествия Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Происшествия Адвокат оценил планы по переводу историка Соколова в Москву Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает репрессивной мерой планы следствия по его переводу в столичное СИЗО «Матросская тишина».

Общество В России зафиксирован миллион вакансий В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Футбол Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».

Общество Треть россиян отказались переходить на фриланс В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.