Общество
ТАССГреф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Ранее в интервью журналу Forbes Герман Греф рассказал, что после произошедшей в сентябре утечки 5 тыс. учетных записей клиентов Сбербанка был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка. Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".ТАССвчера в 13:16
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Происшествия
В Албании число жертв землетрясения достигло 18
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Политика
Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
Общество
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
Общество
Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов
Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Происшествия
Адвокат оценил планы по переводу историка Соколова в Москву
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает репрессивной мерой планы следствия по его переводу в столичное СИЗО «Матросская тишина».
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Футбол
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Общество
Треть россиян отказались переходить на фриланс
В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
Политика
ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга
Петербургский парламент на заседании 27 ноября утвердил Валерия Пикалёва и Ирину Потехину на должность вице-губернаторов.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Здоровье
Трансплантолог Михаил Каабак вернется в НМИЦ здоровья детей
Министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с трансплантологами Михаилом Каабаком и Надеждой Бабенко, уволенными из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД).
Общество
В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой
В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Происшествия