Экономика

Lenta.ruLenta.ruГреф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

В ноябре прошлого года Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения. Теперь же, по его словам, он боится предложений о совместной фотографии.
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с чего всё началось

Греф советует держать сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАССвчера в 05:08

Подробнее о событии

Хазин усомнился в советах Грефа о хранении сбережений в рублях

REGNUM02:21

Экономисты согласились с Грефом, который посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ruвчера в 08:46

Греф советует держать сбережения в рублях

ТАССвчера в 05:08

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъвчера в 06:31

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ruвчера в 05:52

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РИА Новостивчера в 05:44

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РБКвчера в 06:34
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Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
REGNUM 02:25
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 25 января в 03:48
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
BFM.ru вчера в 15:19
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Шоу-бизнес

Виктория Боня поехала к каннибалам в Перу и пропала

Звезда российского шоу-бизнеса Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу.
РЕН ТВ 25 января в 20:29
Общество

Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году

В отчетах ведомства фигурируют также "Новая газета", "Коммерсантъ" и "Ведомости" - всего более 400 российских СМИ.
Эхо Москвы 02:31
Авто

Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России

Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
Профиль вчера в 12:51
Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Коммерсантъ 02:53
Армия и оружие

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

Российская газета вчера в 18:02
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости вчера в 03:23
Авто

В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Pnzdrive вчера в 01:19
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Происшествия

Хирург Брауде едва не убил свою пациентку, снимая это на камеру

Скандально известный пластический хирург-самоучка Емельян Брауде едва не убил свою клиентку.
РЕН ТВ 00:30
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Общество

Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта» и других СМИ потребовали освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева. Видео

Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации из-за его материалов.
Новая газета 03:00
Общество

В России снова сократилась численность населения

За два предыдущих года население сократилось на 135 тыс. человек – 35,6 тыс. в 2019 г. и 99,7 тыс. в 2018 г. С 2009 по 2017 г. численность населения в России увеличивалась.
ТВК вчера в 23:47
Общество

Михаил Игнатьев: «Отвергаю все домыслы и сплетни о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»

27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.
Советская Чувашия 03:04
Шоу-бизнес

Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости

Российский актер театра и кино Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» негативно оценил решение женщин заводить детей в старости.
Lenta.ru вчера в 15:25
Армия и оружие

По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара

Ранее сообщалось, что четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.
Газета.Ru вчера в 16:24
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Авто

Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
Автоновости дня вчера в 06:02
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Российская газета 01:51
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Общество

Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека

Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Российская газета 03:02
Здоровье

Ученые рассказали, кому особенно важно регулярно пить кофе

Rusargument вчера в 11:55
Общество

Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
РБК 02:38
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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