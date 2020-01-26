Экономика
Lenta.ruГреф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян
В ноябре прошлого года Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения. Теперь же, по его словам, он боится предложений о совместной фотографии.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.ТАССвчера в 05:08
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Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Виктория Боня поехала к каннибалам в Перу и пропала
Звезда российского шоу-бизнеса Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу.
Общество
Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году
В отчетах ведомства фигурируют также "Новая газета", "Коммерсантъ" и "Ведомости" - всего более 400 российских СМИ.
Авто
Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России
Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
Теннис
Медведев вылетел из Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Авто
В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Происшествия
Хирург Брауде едва не убил свою пациентку, снимая это на камеру
Скандально известный пластический хирург-самоучка Емельян Брауде едва не убил свою клиентку.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Общество
Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта» и других СМИ потребовали освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева. Видео
Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации из-за его материалов.
Общество
В России снова сократилась численность населения
За два предыдущих года население сократилось на 135 тыс. человек – 35,6 тыс. в 2019 г. и 99,7 тыс. в 2018 г. С 2009 по 2017 г. численность населения в России увеличивалась.
Общество
Михаил Игнатьев: «Отвергаю все домыслы и сплетни о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»
27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.
Шоу-бизнес
Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости
Российский актер театра и кино Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» негативно оценил решение женщин заводить детей в старости.
Армия и оружие
По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара
Ранее сообщалось, что четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.
Авто
Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Общество
Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека
Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Здоровье
Ученые рассказали, кому особенно важно регулярно пить кофе
Общество
Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом
Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.