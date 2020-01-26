Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

с чего всё началось

В ноябре прошлого года Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения. Теперь же, по его словам, он боится предложений о совместной фотографии.

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