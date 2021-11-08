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Греф назвал маловероятным риск стагфляции в мире

Министр финансов РФ Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики и рекомендовал странам G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с целью контроля над инфляцией.
РИА Новости
Греф считает, что к середине следующего года глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика цен нормализуется.
BFM.ru
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь говорила, что не считает риски стагфляции высокими в России или у торговых партнеров.
РИА Новости
В свою очередь росту цен на сельхозпродукцию способствуют климатические условия и рост стоимости на энергоносители.
Piter.tv

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