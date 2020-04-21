Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 11K

Экономика В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". 2,3K

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Общество Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются. 9

Здоровье О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post. 228

Общество Названа дата первых туров за рубеж После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа. 3

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Общество В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков «По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении. 804

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Здоровье В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.

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