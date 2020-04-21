Коронавирус
ИнтерфаксГреф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru вчера в 07:17
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Энергетика
Нефть ушла в минус, что это значит
Цены на нефтяные фьючерсы ушли в отрицательную зону впервые за всю историю.
Profinance.ru 09:29
Экономика
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 09:11
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
Общество
Коронавирус выявлен уже в 27 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 районах и городских округах (включая Нижний Новгород) Нижегородской области.
Время Н 18 апреля в 10:58
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
Трамп объявил о планах приостановить иммиграцию в США на фоне пандемии
Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении подписать указ о приостановке иммиграции в Соединённые Штаты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 22:33
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Наука
Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами
N+1 вчера в 11:02
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Шоу-бизнес
Поклонники собирают деньги для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Чуть больше недели назад Виктор Рыбин вместе с супругой Натальей Сенчуковой появился в эфире скандальной передачи «Звезды сошлись».
Наша версия вчера в 11:25
Наука
В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку
Биологи предполагают, что птица, обитающая в Новой Зеландии, может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку.
Pravda.Ru 03:51
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54
Экономика
Российские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку
Несколько российских банков с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5 процента годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования.
Lenta.ru вчера в 03:47
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Происшествия
Призывавшего к митингам во Владикавказе певца оштрафовали
Призывавший к митингам во Владикавказе певец Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 08:49