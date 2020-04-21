Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГреф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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Греф исключил возможность изъятия или «заморозки» вкладов россиян

RT на русском09:20

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс08:17

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК07:25

Греф: у государства «нет резона» для изъятия вкладов россиян

Коммерсантъ08:11

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Комсомольская правда08:12
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Экономика

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Общество

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Общество

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