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Греф назвал ошибки в планировании странами ЕС энергоперехода причиной кризиса в Европе

Глава российского финансового конгломерата «СберБанка» Герман Греф озвучил несколько причин возникновения газового кризиса в Европе.
Banki Loans
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
РИА Новости
Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда.
РИА Новости
Глава государства указал, что европейские регуляторы совершили ошибку, отказавшись от системы долгосрочных газовых контрактов.
Экономика сегодня

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Герман Греф назвал причины энергокризиса в Европе
Говорит Москвавчера в 08:59
Греф назвал ошибки в планировании странами ЕС энергоперехода причиной кризиса в Европе
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