Общество
ИнфоросГреф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Футбол
«Ростов» интересуется нападающим дрезденского «Динамо»
Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеефф может продолжить карьеру в чемпионате России.
Metaratings 14:16
Экономика
Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей
Нововведения коснутся и благосостояния россиян: выплаты на детей продлят, а часть пенсий проиндексируют.
Московский Комсомолец 06:15
Общество
Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией
Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
РБК 15:15
Общество
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Шоу-бизнес
Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму
Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Культура
Уникальная выставка картин Сальвадора Дали откроется в Плёсе
Кстати.News 10:00
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Здоровье
Эксперты перечислили продукты для очищения легких от вредной слизи
Вечерний курьер 01:13
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подписчикам красавицу-невестку
Недавно в сторис своего «Инстаграма» Лера заявила, что обязательно покажет подписчикам свою красавицу-невестку.
OvideO.ru 14:47
Хоккей
Тестирование выявило 15 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ
Отмечается, что все игроки, которые получили положительный результат теста, были изолированы и следуют протоколам центров по контролю и профилактике заболеваний США и здравоохранения Канады.
Советский спорт 14:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Известия вчера в 17:46
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости 12:25
Политика
Евросоюз открывает границы для полутора десятка стран
Граждане 14 стран в середине недели смогут поехать в Евросоюз.
Аргументы недели 13:18
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Футбол
«ПСЖ» продлил контракты с тремя игроками
LiveResult.Ru 14:37
Общество
В Сочи практически полностью пропало озеро
Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.
REGNUM 14:32
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35