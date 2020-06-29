Общество

ИнфоросГреф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

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Греф раскрыл частную информацию о Михалкове. Начнётся очередной виток травли?

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Греф высказался о претензиях Михалкова

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Греф ответил на высказывания Михалкова в «Бесогоне»

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Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

РБК05:02

Греф назвал высказывания Михалкова в «Бесогоне» «провокацией и манипуляцией»

ТАСС01:16
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

Газета.Ru 09:40
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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Футбол

«Ростов» интересуется нападающим дрезденского «Динамо»

Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеефф может продолжить карьеру в чемпионате России.
Metaratings 14:16
Экономика

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

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Московский Комсомолец 06:15
Общество

Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией

Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
РБК 15:15
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Общество

В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
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Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 11:03
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Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Шоу-бизнес

Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму

Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
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Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Live24 08:59
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Культура

Уникальная выставка картин Сальвадора Дали откроется в Плёсе

Кстати.News 10:00
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
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Здоровье

Эксперты перечислили продукты для очищения легких от вредной слизи

Вечерний курьер 01:13
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подписчикам красавицу-невестку

Недавно в сторис своего «Инстаграма» Лера заявила, что обязательно покажет подписчикам свою красавицу-невестку.
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Хоккей

Тестирование выявило 15 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ

Отмечается, что все игроки, которые получили положительный результат теста, были изолированы и следуют протоколам центров по контролю и профилактике заболеваний США и здравоохранения Канады.
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Деловое.ТВ 02:36
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Общество

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Известия вчера в 17:46
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
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Политика

Евросоюз открывает границы для полутора десятка стран

Граждане 14 стран в середине недели смогут поехать в Евросоюз.
Аргументы недели 13:18
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Футбол

«ПСЖ» продлил контракты с тремя игроками

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В Сочи практически полностью пропало озеро

Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.
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Общество

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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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