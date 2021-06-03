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Греф назвал самый надежный и рискованный инструменты для инвестиций

Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, самыми рискованными — криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф.В источнике

С чего всё началось

«Нет большого аппетита к риску»: Греф рассказал, как зарабатывает до 9% годовых в валюте

В интервью НТВ на ПМЭФ-2021 Греф отметил, что сейчас на рынке есть много инструментов, позволяющих минимизировать риски. Например, это инструменты с фиксированной доходностью компаний первого эшелона, которые обеспечивают доходность выше банковских депозитов и приемлемый уровень риска.
НТВвчера в 12:40

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Назван самый надежный инструмент для инвестиций

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Греф назвал самый надежный и самый рисковый инструменты для инвестиций

ПРАЙМвчера в 13:56

Греф назвал самый надежный и самый опасный инструменты для инвестиций

Lenta.ruвчера в 16:48

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Греф рассказал о рискованных и надёжных инструментах для инвестиций

News.ruвчера в 16:59

«Нет большого аппетита к риску»: Греф рассказал, как зарабатывает до 9% годовых в валюте

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