Рогозин рассказал свой любимый анекдот

В анекдоте, первый космонавт планеты Юрий Гагарин возвращается из своего легендарного полета и попадает на прием в Кремль, где за обеденным столом с одной стороны от него сидит Никита Хрущев, с другой - патриарх.