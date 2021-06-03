Греф назвал самый надежный и рискованный инструменты для инвестиций
Самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, самыми рискованными — криптовалюта и акции, считает глава Сбербанка Герман Греф.В источнике
С чего всё началось
«Нет большого аппетита к риску»: Греф рассказал, как зарабатывает до 9% годовых в валюте
В интервью НТВ на ПМЭФ-2021 Греф отметил, что сейчас на рынке есть много инструментов, позволяющих минимизировать риски. Например, это инструменты с фиксированной доходностью компаний первого эшелона, которые обеспечивают доходность выше банковских депозитов и приемлемый уровень риска.
НТВвчера в 12:40