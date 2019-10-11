Экономика
Российская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
Как сообщает Рен ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Шоу-бизнес
Врач прокомментировал диагноз Заворотнюк
Доктор медицинских наук Андрей Соколов рассказал, что распространяющаяся в Сети информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, не совсем корректна, так как такого диагноза нет.
Общество
Кира Найтли показала фигуру через месяц после родов
34-летняя Кира Найтли порадовала своих фанатов, в первый раз появившись на официальном мероприятии после рождения ее второго ребенка.
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Политика
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Армия и оружие
Путин заявил об угрозе террористов из Сирии из-за турецкой операции
Президент России Владимир Путин призвал мобилизовать усилия спецслужб СНГ, чтобы предотвратить приход террористов из Сирии на территории других стран.
Авто
Стартовало производство Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
Автоспорт
Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии
Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.
Происшествия
В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки
Кудрявцев, обладающий гражданством России и Новой Зеландии, в мае зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира – в их квартире в лондонском районе Кенсингтон.
Происшествия
Мантуров отверг связь катастрофы в «Шереметьево» с проблемами SSJ-100
Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после жесткой посадки в "Шереметьево", была связана с человеческим фактором, а не с недостатками самолета, заявил "России 24" глава Минпромторга Денис Мантуров.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Общество
Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» в выходные
В пятницу и в выходные в Москве ожидаются резки скачки атмосферного давления, так называемая барическая пила, дожди и температура до 12 градусов.
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Авто
Toyota представила водородный седан Toyota Mirai нового поколения
Водородный седан Toyota Mirai второй генерации будет представлен на автосалоне в Токио, который распахнет свои двери 24 октября.
Политика
Президент Туркмении напомнил Путину о своей заявке на Aurus
Президент Туркмении, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку первого Каспийского экономического форума, на который Россия также привезла свою продукцию, и напомнил об интересе к президентскому автомобилю.
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
Интернет
Суперкомпьютер Google уничтожит Bitcoin. На самом деле нет
Google не сможет уничтожить криптовалюты при помощи своего суперкомпьютера, заявил авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.