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Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

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Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Шоу-бизнес Врач прокомментировал диагноз Заворотнюк Доктор медицинских наук Андрей Соколов рассказал, что распространяющаяся в Сети информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, не совсем корректна, так как такого диагноза нет.

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