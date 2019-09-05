Платежная дисциплина российских заемщиков может снизиться, если они получат возможность выкупать у банка свой долг с дисконтом, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.

Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

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