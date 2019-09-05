Экономика

РБКРБКГреф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
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с чего всё началось

Костин: платежная дисциплина упадет, если физлица будут выкупать у банка долги с дисконтом

Платежная дисциплина российских заемщиков может снизиться, если они получат возможность выкупать у банка свой долг с дисконтом, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ.
ТАССвчера в 06:59

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Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

РБК01:26

Греф раскритиковал идею о праве заёмщиков на выкуп своего долга

Rambler News Serviceвчера в 22:35

МЭР рассматривает идею выкупа физлицами собственного долга с дисконтом у банков

Интерфакс - Россиявчера в 02:33

Костин указал на минусы идеи разрешить россиянам выкуп долгов с дисконтом

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:56

В Минэкономразвития прорабатывают идею выкупа заёмщиками долгов у банков с дисконтом

Парламентская газетавчера в 05:22

Заемщикам могут разрешить выкупать свои долги у банка с дисконтом

Дума ТВвчера в 04:03

Греф назвал «странной» идею выкупа физлицами собственного долга у банков с дисконтом

ТАССвчера в 22:43
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Политика

Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».
РБК вчера в 14:33
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес

Гоша Куценко необычно поздравил Марию Миронову с беременностью

Телепрограмма вчера в 23:05
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Гаджеты

USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4

Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 03 сентября в 07:36
Экономика

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости вчера в 10:45
Происшествия

Биктуганов прокомментировал готовившийся в Кушве «колумбайн»

Глава свердловского Минобра Юрий Биктуганов прокомментировал информацию о готовившемся в Кушве массовом убийстве, которое задумали двое 16-летних подростков.
Уралинформбюро 01:23
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Гаджеты

Google объявила о выходе Android 10

Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня 03 сентября в 17:35
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Армия и оружие

Военная полиция РФ нашла тонны боеприпасов боевиков в Восточной Гуте

Саперы армии Сирии уничтожили около пяти тонн боеприпасов боевиков, которые обнаружили представители российской военной полиции в Восточной Гуте.
ТК Звезда вчера в 22:55
Технологии

Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС

Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Общество

В Москве сегодня будет самый холодный день с начала месяца

Улучшится ситуация ближе к 17-18 часам. А солнышко проглянет уже в пятницу, 6 сентября. В этот день воздух прогреется до +23 градусов.
Российская газета вчера в 22:07
Здоровье

Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера

26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Гаджеты

Компания Apple выпустит бюджетный iPhone

Американская компания Apple планирует впервые за четыре года представить бюджетный iPhone с 4,7 дюймовым экраном.
UfacityNews.ru 01:03
Политика

Путин показал Моди перспективные проекты судоверфи «Звезда»

На судостроительном комплексе "Звезда" главам государств показали перспективные проекты, над которыми как раз сейчас работают сотрудники верфи.
РЕН ТВ вчера в 02:41
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

ТАСС вчера в 22:50
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Происшествия

В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино

Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb вчера в 17:31
Политика

Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
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