Экономика
РБКГреф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
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В Минэкономразвития прорабатывают идею выкупа заёмщиками долгов у банков с дисконтом
Парламентская газетавчера в 05:22
МЭР рассматривает идею выкупа физлицами собственного долга с дисконтом у банков
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