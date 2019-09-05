Экономика

РБКРБКГреф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

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Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
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с чего всё началось

Минэкономразвития прорабатывает идею выкупа заемщиками долгов у банка с дисконтом

По словам Торосова, соответствующая идея не является законопроектом и на данном этапе еще не оформлена.
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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