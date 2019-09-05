По словам Торосова, соответствующая идея не является законопроектом и на данном этапе еще не оформлена.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.

Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

Политика Путин предостерег власти Украины от преследования оппозиции Если нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2019.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Общество Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.

Политика Путин: вопрос обмена пленными между РФ и Украиной скоро решится Вопрос по обмену удерживаемыми лицами будет решен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком, пишет "Интерфакс".

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

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