Экономика
РБКГреф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
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с чего всё началось
По словам Торосова, соответствующая идея не является законопроектом и на данном этапе еще не оформлена.ТАССвчера в 04:13
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Политика
Путин предостерег власти Украины от преследования оппозиции
Если нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2019.
Новые Известия 07:21
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Политика
Путин: вопрос обмена пленными между РФ и Украиной скоро решится
Вопрос по обмену удерживаемыми лицами будет решен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком, пишет "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:20
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку разводится с мужем
Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия 03 сентября в 22:36
Культура
Екатеринодарский бал пройдет 7 сентября в Городском саду Краснодара
Екатеринодарский городской бал откроется 7 сентября в 16.00 и будет длиться около 4 часов.
Кубанские новости 04:28
Армия и оружие
Сирийские саперы уничтожили боеприпасы боевиков в Восточной Гуте
В Восточной Гуте сирийские сапёры уничтожили 5 тонн боеприпасов.
ТВ Центр 02:49
Авто
Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ
В августе 2019 года дилеры KIA реализовали в России 18 531 новый автомобиль – на 1,7% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 04:03
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Космос
Представлен дизайн первого в мире космического отеля
Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.
Prian.ru вчера в 04:05
Экономика
Новак анонсировал переговоры по газу с Белоруссией
Минэнерго РФ в ближайшее время проведёт переговоры с белорусской стороной по цене на российский газ для Минска с 2020 года, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума - 2019 министр энергетики РФ Александр Новак.
Rambler News Service 07:07
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 03 сентября в 11:30
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Авто
Новый кроссовер Geely Atlas Pro вышел в продажу
Автомобиль уже доступен у официальных дилеров марки в Китае под именем Boyue Pro, а в России новинка появится несколько позже под названием Atlas Pro.
Новые автомобили 04:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету II
Известно, что британская королева Елизавета II каждый год проводит в Балморале два летних месяца.
RuNews24.ru 05:49
Политика
Путин призвал рожать детей вместо посещения протестных акций
Глава государства подчеркнул, что молодые люди имеют право на протестные акции, поскольку это «встряхивает власть».
News.ru 07:00
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по МН17
Малайзия не видит достаточно оснований для обвинения России в крушении самолёта MH17 под Донецком в 2014 году.
Life.ru 01:24
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Путина и Моди к судоверфи «Звезда» доставит «Ураган»
По информации «Кремлёвского пула» в социальной сети «Твиттер», президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Моди на причале острова Русский.
Восток-Медиа вчера в 00:30