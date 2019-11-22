Общество

ТАССТАССГреф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком". После инцидента был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам, рассказал банкир в интервью журналу Forbes.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Греф после утечки данных объявил о борьбе с внутренним предательством

РБКвчера в 17:50

Сбербанк пересмотрит концепцию кибербезопасности после утечки

Общественное телевидение Россиивчера в 15:26

Сбербанк пересматривает концепцию кибербезопасности из-за утечки данных

REGNUMвчера в 16:30

Греф об утечке данных клиентов: это суровый урок для нас

Коммерсантъвчера в 15:38

Греф рассказал о внутреннем предательстве и утечке данных в Сбербанке

URA.Ruвчера в 17:32

Сбербанк ввел особый контроль за некоторыми сотрудниками после утечки

РИА Новостивчера в 14:39

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

ТАССвчера в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

Мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

Пятый канал вчера в 19:30
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Известия вчера в 15:53
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Политика

В Сербии проверяют информацию о вербовке офицера российским военным

Президент республики Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки сербского офицера российским военным атташе.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:10
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Единоборства

Нурмагомедов планирует провести бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке

News.ru вчера в 11:40
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Ведомости вчера в 07:05
Киберспорт

Dendi собрал команду с LeBron и KingR

Состав Viet Flashbacks: Алик V-Tune Воробей; Данил Dendi Ишутин; Алексей Nongrata Васильев; Ринат KingR Абдуллин; Никола LeBronDota Попович.
CyberSport.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости вчера в 11:27
Здоровье

Свердловские наркологи прокомментировали новый порядок получения медицинского заключения для водителей

С 22 ноября, напомним, в силу вступают измененные правила обследования автомобилистов для замены или получения прав.
Эхо Москвы в Екатеринбурге вчера в 01:20
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Фигурное катание

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Спорт-Экспресс 00:00
Политика

Принят закон о признании российских граждан иноагентами

Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 06:49
Гаджеты

В России официально представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10

В России официально представлен новый китайский смартфон Xiaomi Mi Note 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:40
Спорт

Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 00:36
Футбол

«Васко да Гама» не намерен продлевать аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА

Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
РИА Новости вчера в 06:49
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Общество

Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
ФедералПресс вчера в 18:57
Армия и оружие

Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой

Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
ТАСС вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал вчера в 17:57
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Происшествия

В Благовещенске знали о склонности к суициду стрелявшего студента

Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже.
Известия вчера в 22:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное