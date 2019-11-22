Общество
ТАССГреф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком". После инцидента был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам, рассказал банкир в интервью журналу Forbes.
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Сбербанк пересмотрит концепцию кибербезопасности после утечки
Общественное телевидение Россиивчера в 15:26
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Общество
Мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Политика
В Сербии проверяют информацию о вербовке офицера российским военным
Президент республики Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки сербского офицера российским военным атташе.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Единоборства
Нурмагомедов планирует провести бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Киберспорт
Dendi собрал команду с LeBron и KingR
Состав Viet Flashbacks: Алик V-Tune Воробей; Данил Dendi Ишутин; Алексей Nongrata Васильев; Ринат KingR Абдуллин; Никола LeBronDota Попович.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Здоровье
Свердловские наркологи прокомментировали новый порядок получения медицинского заключения для водителей
С 22 ноября, напомним, в силу вступают измененные правила обследования автомобилистов для замены или получения прав.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Гаджеты
В России официально представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10
В России официально представлен новый китайский смартфон Xiaomi Mi Note 10.
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
Футбол
«Васко да Гама» не намерен продлевать аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА
Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Общество
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
Армия и оружие
Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой
Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Происшествия
В Благовещенске знали о склонности к суициду стрелявшего студента
Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже.