Общество

РБКРБКГреф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

РБК18:07

Глава Сбербанка назвал себя виноватым в утечке данных клиентов

РИА Новости17:48

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Lenta.ru17:10

Глава Сбербанка Герман Греф назвал утечку данных клиентов своей личной виной

Эхо Москвы17:05

Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке

Коммерсантъ16:24

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Forbes14:02

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

ТАСС13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Bethub.org 06:10
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Политика

Военный эксперт призвал США признать Крым российским

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:11
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09
Футбол

Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
РБК 18:16
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

RT на русском 08:12
Происшествия

«Тольяттинский потрошитель» признался в убийстве еще двух девочек

Росбалт 06:11
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Политика

Трампа позвали на слушания по импичменту

Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту.
Газета.Ru 16:30
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации

Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
RuNews24.ru вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова возобновила тренировки через 40 дней после родов

Анастасия Решетова в Instagram Stories сообщила своим преданным поклонникам, что возобновила тренировки через 40 дней после родов.
Дни24 07:52
Происшествия

Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
REGNUM 02:31
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Общество

В Нью-Йорке городской совет проголосовал за запрет вейпов

Городской совет Нью-Йорка выступил за запрет ароматизированных электронных сигарет (вейпов), пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 15:46
Гаджеты

Умные часы Honor Watch Magic 2 появились на официальном рендере

The GEEK вчера в 11:00
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 12:10
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 05:13
Хоккей

Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:57
Политика

Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Lenta.ru 05:54
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Здоровье

У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще

Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.
MedikForum.ru вчера в 06:50
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 05:10
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind

Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Новые автомобили вчера в 22:25
Технологии

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети

Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
iReactor вчера в 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное