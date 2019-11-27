Общество
РБКГреф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
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Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Наука
Большое депрессивное расстройство будут лечить псилоцибином
В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило статус «прорывной терапии» испытаниям псилоцибина в качестве средства против резистентной депрессии, которые проводит компания Compass Pathways.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Наука
В CШA провели первые испытания лекарства от старения кожи
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Армия и оружие
Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела
Россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов
Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Политика
Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова
Кто-то подметил, что на фото у Киркорова виден «говорящий» след от кольца на безымянном пальце.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Армия и оружие
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон на юге Израиля.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Футбол
Промес оформил дубль в матче против «Хераклеса»
В матче 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс» обыграл «Хераклес» со счетом 4:1.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Tesla Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил об уже имеющихся 146 тысячах предзаказов на бронированный электрический пикап Tesla Cybertruck.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Гаджеты
Стали известны самые популярные смартфоны в России
Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Кино