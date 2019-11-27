Общество
Lenta.ruГреф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре. Об этом он заявил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», трансляцию которой вело принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка. Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".ТАССвчера в 13:16
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