Общество

Lenta.ruLenta.ruГреф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре. Об этом он заявил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», трансляцию которой вело принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка. Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:16

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Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

РБКвчера в 18:07

Глава Сбербанка назвал себя виноватым в утечке данных клиентов

РИА Новостивчера в 17:48

Глава Сбербанка Герман Греф назвал утечку данных клиентов своей личной виной

Эхо Москвывчера в 17:05

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Lenta.ruвчера в 17:10

Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке

Коммерсантъвчера в 16:24

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Forbesвчера в 14:02

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

ТАССвчера в 13:16
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
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В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
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Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
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Заболеваемости среди школьников от 7 до 14 лет соответствует уровню эпидпорога.
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МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
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Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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