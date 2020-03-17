Коронавирус

vtomske.ruvtomske.ruГреф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России. Один из прогнозов предусматривает курс доллара по 100 рублей, пишут «Ведомости».
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости17 марта в 10:36

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Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Общество

В Москве на Манежной площади убирают памятник Жукову

Эхо Москвы 04:31
Финансы

ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:52
Здоровье

В медучреждениях Якутии введены дополнительные противоэпидемиологические меры

В больницах и поликлиниках Якутии введены дополнительные противоэпидемиологические меры, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
ИА ЯСИА 00:45
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Спорт

Брянский лыжник Большунов стал гостем «Вечернего Урганта»

Городской телеканал (Брянск) вчера в 14:06
Происшествия

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:58
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Дерипаска хочет построить инфекционные блоки в городах России

Компания «Базовый элемент», принадлежащая российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, построит в городах присутствия инфекционные блоки.
Городовой 04:20
Энергетика

В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть

Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 03:57
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Авто

20% автомобилей с пробегом в течение года меняют владельца

32CARS.ru 17 марта в 02:12
Политика

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».
Эхо Москвы 00:30
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье

Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом

Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Православие и Мир 03:41
Финансы

Рубль слегка укрепился на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 87 копеек и достиг 80 рублей.
Компания вчера в 03:05
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском вчера в 09:17
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия вчера в 09:54
Экономика

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 22:26
Экономика

Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российский нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:29
Культура

«Яндекс. Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента

Отмечается, что благодаря новой платформе блогеры смогут не только найти своего зрителя.
Piter.tv 04:02
Армия и оружие

Коронавирус начал косить в Польше натовцев

EADaily напоминает, что первым военнослужащим на территории Польши с обнаруженным коронавирусом стал генерал Ярослав Мика, командующий вооруженными силами республики.
Евразия Daily 18 марта в 20:52
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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