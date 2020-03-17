Коронавирус

vtomske.ruvtomske.ruГреф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России. Один из прогнозов предусматривает курс доллара по 100 рублей, пишут «Ведомости».
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости17 марта в 10:36

Подробнее о событии

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06
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Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Хоккей

Сушинский оценил игру омского «Авангарда» в сезоне на тройку

С оценкой прошедшего сезона выступил президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский, сообщает matchtv.ru.
Город55.ру вчера в 10:52
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
РИА Новости вчера в 14:16
Спорт

Олимпийский огонь доставили в Японию

Церемония зажжения огня состоялась в Греции стадионе «Панатинаикос» 12 марта, а 19 марта была совершена его передача организаторам Игр-2020, которая прошла при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 22:30
Общество

Самолет с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

Поздним вечером в среду, 18 марта, из аэропорта черногорской столицы Подгорицы в Москву вылетел самолет «Аэрофлота», которым на Родину возвращаются 157 российских туристов.
Комсомольская правда 18 марта в 19:03
Армия и оружие

Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
РИА Новости вчера в 15:21
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
РИА Новости 18 марта в 06:38
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Газета.Ru 18 марта в 17:33
Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 09:45
Здоровье

В Барнауле создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

В четверг, 19 марта, в Барнауле состоялось первое заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.Такие штабы открываются в разных городах страны. теперь появился и в столице Алтайского края.
Алтайская правда вчера в 05:16
Происшествия

Арестованного за коррупцию экс-мэра Челябинска могут отпустить домой

Арестованный по обвинению в коррупции экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев в апреле может выйти из СИЗО.
URA.Ru вчера в 23:41
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Автоспорт

В 2020 году Гран-при Монако не состоится

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:33
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

В России зарегистрировали 52 новых случая заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 52 новых случая заражения коронавирусом в России.
Online47.ru вчера в 13:56
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование 120-км участка трассы М4 между сирийскими провинциями Алеппо и Хасеке.
RT на русском вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Лобода задрала ногу и все показала перед камерами

Родной город вчера в 06:58
Культура

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис отметил свое 65-летие

Американский актер, продюсер, сценарист и музыкант Брюс Уиллис отметил свое 65-летие, с чем его и поздравили поклонники на страницах сети микроблогов Instagram.
Народные новости вчера в 18:57
Футбол

Малком высказался о ситуации с коронавирусом

Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказался насчет ситуации с пандемией коронавируса, из-за которой как минимум до 10 апреля был приостановлен текущий сезон РПЛ, а тренировки клуба — до 22 марта.
Мойка78 вчера в 19:41
Происшествия

Прилетевшие из Таиланда красноярские туристы устроили бунт и ушли из аэропорта без справок о самоизоляции

ТВ-Енисей вчера в 21:59
Наука

В России начались испытания вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
Известия вчера в 20:10
Политика

Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ

News.ru вчера в 02:15
Экономика

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.
RT на русском вчера в 23:02
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Суть событий вчера в 01:45
Происшествия

Полиция обнаружила наркопритон в читинской квартире

Полицейские обнаружили наркопритон в читинской квартире, который организовала 35-летняя наркоманка.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:32
Общество

ДЭК рекомендует воздержаться от посещений офисов компании

Временно ПАО «ДЭК» ограничит количество клиентов, находящихся в залах очного обслуживания клиентского офиса.
SakhaNews вчера в 22:45
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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