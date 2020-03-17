Коронавирус

vtomske.ruvtomske.ruГреф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России. Один из прогнозов предусматривает курс доллара по 100 рублей, пишут «Ведомости».
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости17 марта в 10:36

Подробнее о событии

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 10:27
Общество

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 253

Вылечить и выписать из больниц удалось 12 человек. Летальных исходов от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано.
Говорит Москва 10:15
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Озвучены главные ожидания от курса рубля до середины апреля.
Деловое.ТВ 07:05
Экономика

ЦБ прогнозирует рост экономики России по итогам года

Рецессии в России не ожидается, годовой рост темпа экономики будет скорее положительным, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 08:48
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета вчера в 02:40
Политика

Польское СМИ назвало препятствие для признания Крыма российским

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Взгляд.ру 10:20
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

Мишустин рассказал о разработке шести препаратов от коронавируса в РФ

Премьер-правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали сразу шесть препаратов от коронавируса.
Профиль 08:50
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

Lenta.ru 10:02
Политика

Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.
Lenta.ru 10:22
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.
РИА Новости 08:27
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Общество

Признаки коронавируса подтвердили у 253 россиян: актуальная информация на 20 марта

За последние сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 54 человека Москва, 20 марта.
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Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ вчера в 07:22
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Игры

Метровая фигурка Думгая из Doom Eternal поступит в продажу в 2021 году

Компания пообещала, что первые покупатели получат свои сувениры в июне-сентябре 2021 года.
CyberSport.ru вчера в 07:46
Технологии

Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google

Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.
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Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Экономика

ЦБ запретил взимать комиссии за переводы через СБП до 100 тысяч рублей

Сегодня, 20 января 2020 года, Центробанк РФ запретил банкам с 1 мая текущего года взимать комиссии за переводы через «Систему быстрых платежей» на сумму до 100 тысяч рублей.
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Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Microsoft рассекретила новое меню «Пуск» для Windows 10.
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Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

В сирийском Идлибе погибли двое турецких военных.
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Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Aston Martin DBX получит новые версии

Как заявил исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман, сейчас рассматривается возможность добавить в модельный ряд новые кроссоверы – в первую очередь для рынков Китая и США.
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Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Что происходит 09:05
Финансы

Банк Англии снизил базовую ставку до 0,1%

11 марта британский ЦБ понизил процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%.
Новые Известия вчера в 14:25
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу торговых центров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал постановление, в котором прописаны новые меры относительно ограничений деятельности сферы развлечений и услуг из-за эпидемии коронавируса.
Live24 08:47
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В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

РБК 06:13
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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