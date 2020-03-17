Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости17 марта в 10:36

Подробнее о событии

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51
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Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество

Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов

На случай срыва поставок или невыполнения обязательств поставщиками Минсельхоз и Минпромторг занимаются формированием дополнительного пула поставщиков производителя.
РБК 01:00
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Тарантас Ньюс вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати трогательным фото с сыном

Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографию своего маленького сына Ратмира в честь дня рождения дочери Тимати — Алисы.
Народные новости вчера в 21:56
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС вчера в 11:24
Происшествия

В МВД сообщили о росте раскрываемости сбыта наркотиков

Если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году — уже 75,3%, заявили в ведомстве.
РБК 00:00
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Здоровье

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия вчера в 14:00
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
ToDay News Ufa 17 марта в 10:02
Энергетика

Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги

Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.
Известия 01:28
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Энергетика

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
РИА Новости 02:19
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Музыка

Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

News.ru вчера в 10:44
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС вчера в 05:52
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate — общий графический API для PC и консолей

Игромания.ру вчера в 15:15
Общество

Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Во время каникул, заверяют в министерстве, школы не будут закрыты полностью - в частности, с ограничениями будут работать начальные классы.
ГТРК Чувашия 18 марта в 04:09
Гаджеты

Redmi K30 Pro скопировал подсветку камеры Redmi K20 Pro

Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter парочку новых рендеров флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
iXBT.com вчера в 01:01
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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