Коронавирус
ВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.Ведомости17 марта в 10:36
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«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100
Фонтанка.Ру18 марта в 13:01
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Общество
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Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
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На случай срыва поставок или невыполнения обязательств поставщиками Минсельхоз и Минпромторг занимаются формированием дополнительного пула поставщиков производителя.
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Авто
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Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
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На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
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В МВД сообщили о росте раскрываемости сбыта наркотиков
Если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году — уже 75,3%, заявили в ведомстве.
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Цена на нефть марки Brent выросла на 15%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
Здоровье
В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции
Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
Энергетика
Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги
Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
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15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Энергетика
Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель
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Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
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Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
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Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate — общий графический API для PC и консолей
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
Во время каникул, заверяют в министерстве, школы не будут закрыты полностью - в частности, с ограничениями будут работать начальные классы.
Гаджеты
Redmi K30 Pro скопировал подсветку камеры Redmi K20 Pro
Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter парочку новых рендеров флагманского смартфона Redmi K30 Pro.