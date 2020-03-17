Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

с чего всё началось

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России. Один из прогнозов предусматривает курс доллара по 100 рублей, пишут «Ведомости».

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