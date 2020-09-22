За неделю в мире коронавирусом заразились около 2 млн человек

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости" В еженедельном информационном бюллетене ВОЗ указывается, что количество выявленных и подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире за неделю взросло до 30,6 млн, что почти на 2 млн, или на 6% больше в сравнении с прошлым аналогичным периодом.