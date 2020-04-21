с чего всё началось

Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.

Космос Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами. 5

Общество В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России Ранее в среду врач Александр Мясников признал ошибочным свой прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом в России в конце апреля. 3

Общество В Башкирии изменили режим повышенной готовности Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса. 93

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом. 30

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 45

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 9

Космос Из-за коронавируса сотрудники NASA начали управлять марсоходом из дома Операторы марсохода Curiosity тоже переключились на удаленный режим работы, и уже несколько недель управляют устройством не выходя из дома.

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 3K

Общество 929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 7

Армия и оружие Министр обороны ФРГ решила закупить американские истребители F-18 Как рассказал ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует приобрести у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18. 3

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 422

Политика Клишас рассказал о поддержке россиянами поправок в Конституцию Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил поддержку россиянами поправок в конституцию тем, что они отвечают потребностям общества. 104

Политика Премьер Украины назвал сроки открытия границ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Общество Эксперт заявил о поражении США в «нефтяной войне» США проиграли в «нефтяной войне» — американское черное золото больше никому не нужно, заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан в комментарии для Investing.com. 117

Происшествия Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. 1,1K

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 4K

Шоу-бизнес Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.

Общество Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане). 146