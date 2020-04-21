Коронавирус
RT на русскомГреф не исключил долгого кризиса из-за пандемии
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
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Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так.
— Герман Греф, российский государственный деятельРБК вчера в 07:35
с чего всё началось
«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе», — признался Греф в интервью «Сбербанк.ТВ»Евразия Dailyвчера в 08:15
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Греф увязал продолжительность экономического кризиса с разработкой вакцины от COVID-19
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