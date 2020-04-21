Коронавирус
РБКГреф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
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Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так.
— Герман Греф, российский государственный деятельРБК 07:35
с чего всё началось
«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе», — признался Греф в интервью «Сбербанк.ТВ»Евразия Daily08:15
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По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который пока вошли 246 компаний из 15 отраслей.
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Калининградцы заметили в небе десятки спутников
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Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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Президент «Брешии» Массимо Челлино запретил нападающему Марио Балотели пообщаться с итальянской порнозвездой Рокко Сиффреди, сообщает Corriere dello Sport.
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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
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Российская газета 17:44
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ
Из 51 пациента, находившихся на ИВЛ, трех удалось отлучить от вентиляции и перевести в палату.
РБК 19:46
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Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
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Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
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США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
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Facebook начал удалять сообщения про акции протеста в США
Администрация Facebook начала удалять некоторые записи об организации протестов против ограничительных мер, принятых в США для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщают Известия со ссылкой на CNN.
ИжевскИнфо.РУ 06:04
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
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Построенная за месяц больница в Новой Москве приняла первых пациентов
Московский Комсомолец 02:52
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В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС
24 и 39-летнего полицейских обвинили в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.
КП - Кубань 11:29
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
РИА Новости 18:29
Наука
Создан сверхлегкий наноматериал, который прочнее и тверже алмаза
По своим характеристикам новый материал фактически приближается к максимальной теоретической жесткости и прочности материалов данного типа – к так называемым верхним границам Хашина-Штрикмана и Сюке.
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Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
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В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли район
Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус был выявлен у двух рабочих, которые вахтовым методом трудились на стройке в Турочакском районе.
АМИТЕЛ 03:54
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Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Нападение организовано на военные объекты провинции Хомс. Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры.
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Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
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ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
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