Экономика

NewInformNewInformГреф не исключил укрепление рубля к концу 2020 года

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, к концу текущего года один доллар может стоить 60-62 рубля. Как отметил банкир, рубль тесно связан с ценами на нефть, что усложняет прогнозирование.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 01:06

Подробнее о событии

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru03:30

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известиявчера в 17:01

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАССвчера в 01:06

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русскомвчера в 07:50

Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвывчера в 07:33

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ruвчера в 02:15

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБКвчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Газета.Ru 09:20
569
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
17K
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье достигла почти 23 тысяч квадратных метров, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:32
22
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news 08:08
26
Происшествия

Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
98
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
103
Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
1K
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
428
Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
10
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1K
Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Газета.Ru 04:11
1K
Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

ТАСС 07:40
41
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
271
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,4K
Политика

CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
276
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском вчера в 01:59
1,1K
Происшествия

В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку

Форпост Северо-Запад 09:21
9
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
68
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
239
Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
3
Общество

До 1 октября продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий

Согласно постановлению правительства РФ, выдача карт «Мир» для получения детских пособий продлена до 1 октября текущего года.
Live24 07:47
3
Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
24
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
63
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою квартиру мечты за 120 млн рублей

Обошлась покупка примерно в 120 млн рублей.
News.ru 05:53
18
Происшествия

В Петербурге сильный ветер валит на машины деревья и дорожные знаки

На месте работают сотрудники МЧС. В Евпаторийском переулке сильный ветер уронил на машину дорожный знак.
Форпост Северо-Запад 09:12
Гаджеты

Новые iPhone 12 могут начать продавать без наушников и зарядки

Как считает специалист, новые модели iPhone 12 не будут комплектоваться ни зарядками, ни наушниками.
UfacityNews.ru 05:55
231
Здоровье

30 июня откроется новый медцентр на улице Ростовской в Воронеже

Во вторник, 30 июня, состоится открытие многофункционального медицинского центра на улице Ростовской в Воронеже, сообщили в региональном оперативном штабе.
АиФ Воронеж 01:25
Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
2
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
536
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) второй день подряд обновила рекорд и достигла 57,81 тыс. руб. за тонну, что на 0,2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:14
575
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное