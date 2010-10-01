Экономика

NewInformNewInformГреф не исключил укрепление рубля к концу 2020 года

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, к концу текущего года один доллар может стоить 60-62 рубля. Как отметил банкир, рубль тесно связан с ценами на нефть, что усложняет прогнозирование.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 01:06

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Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русскомвчера в 07:50

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известиявчера в 17:01

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБКвчера в 13:09

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru03:30

Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвывчера в 07:33

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ruвчера в 02:15

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАССвчера в 01:06
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Футбол

Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера сборной России по футболу, рассказал, кого он считает лучшим вратарем в сборной, не считая Игоря Акинфеева.
CT news вчера в 06:46
Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
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Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
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Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
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Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News.
Газета.Ru 04:11
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
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Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
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Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
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Политика

Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом.
РБК 09:43
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Общество

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

В Лефортове признаны недействительными бюллетени в сейф-пакете с результатами надомного голосования на участке №1403, объявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Интерфакс 04:43
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Здоровье

В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
РИА Новости 09:28
Политика

ФОМ: поправки к Конституции поддержали 78,2% граждан РФ

Москва, 30 июня 2020, 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.
REGNUM 08:02
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
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Политика

Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо 07:46
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Политика

Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым

Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
Lenta.ru 08:40
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Армия и оружие

Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.
РИА Новости 08:29
Здоровье

Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно

Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира»), предназначенный для лечения коронавируса нового типа, показал отличные результаты во время проведения испытаний на 30-ти пациентах в Смоленске, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая инфекционным отделением клинической больницы № 1 Смоленска Елена Симакина.
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Общество

В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС 07:59
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Происшествия

Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

РИА Новости 08:52
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Политика

Си Цзиньпин одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым утвердил вступление в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
News.ru 06:21
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Общество

Основатель Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания.
Коммерсантъ 05:34
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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