Экономика

NewInformNewInformГреф не исключил укрепление рубля к концу 2020 года

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, к концу текущего года один доллар может стоить 60-62 рубля. Как отметил банкир, рубль тесно связан с ценами на нефть, что усложняет прогнозирование.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
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Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

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Суд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

Мосгорсуд смягчил на четыре месяца — до 13 лет и восемь месяцев лишения свободы — приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову за хищение 14 млрд рублей.
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Облигации и золото стали средством от пандемии

Облигации и золото стали средством от пандемии Международные инвесторы значительно снизили интерес к рисковым активам.
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Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений

На двух участках для голосования по Конституции в Москве в районе Раменки будет аннулированы бюллетени, отданные гражданами, которые проголосовали на дому.
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Политика

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Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
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Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru 06:06
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

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В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

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Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
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В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
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В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

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Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
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Общество

Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку

Новые правила парковки, утвержденные главой правительства в феврале и вступающие в силу 1 июля, лишат права на предоставление бесплатных парковочных мест 3,4 миллиона россиян с III группой инвалидности.
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В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

Санкции против «Северного потока — 2» со стороны США не имеют никакого смысла и нужны лишь для утешения Украины, пишет американское издание Forbes.
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На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских

Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
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Дизайн передка обновлённого Santa Fe выполнен по аналогии с новой Сонатой, двухэтажный форм-фактор светотехники сохранён, но теперь она "объединена" с решёткой радиатора, а дневные т-образные ходовые огни сверху, получили продолжение в основных блоках фар.
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В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля

В Челябинской области летние оздоровительные лагеря начнут открываться с 6 июля.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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