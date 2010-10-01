Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Москва, 29 июня 2020, 11:00 — REGNUM Уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар. Такое предположение на основе прогноза аналитиков о том, что баррель нефти к концу года подорожает до $60, сделал глава Сбербанка Герман Греф.

Греф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

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