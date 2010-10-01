Экономика
REGNUMГреф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Москва, 29 июня 2020, 11:00 — REGNUM Уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар. Такое предположение на основе прогноза аналитиков о том, что баррель нефти к концу года подорожает до $60, сделал глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС29 июня в 01:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар
Эхо Москвы29 июня в 07:33
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество
В РФ назвали регионы с максимальной опасностью по клещевому энцефалиту
Москва, 1 июля 2020, 08:32 — REGNUM Увеличение числа случаев инфицирования клещевым энцефалитом на 15−20% наблюдается в этом году на территории пяти регионов России по сравнению с прошлым годом согласно исследованиям специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте учреждения.
REGNUM 01:32
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Авто
В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей
Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com 01:27
Футбол
«Оренбург» попросит «Рубин» перенести матч 26-го тура РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб попросит казанский "Рубин" перенести матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 04:24
Политика
Украинский депутат Рабинович обвинил партию Зеленского в фашизме
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович от партии «За життя» раскритиковал партию сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», обвинив их в фашизме.
РБК 05:10
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
RT на русском 04:31
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
"Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства.
Новые автомобили вчера в 08:07
Путешествия
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
В сети появилось видео гигантских очередей и пробок в Сочи после начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:40
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Футбол
Барселона — Атлетико 2:2
РИА Новости вчера в 17:25
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
Санкции против российского газопровода "Северный поток -2" предложили включить в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Деловое.ТВ 03:04
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Шоу-бизнес
Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем
Мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка.
Pravda.Ru 03:01
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал о страданиях комика Гарико Харламова из-за его супруги актрисы Кристины Асмус.
Peterburg2.ru вчера в 19:35
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Игры
Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
Деловое.ТВ вчера в 12:15
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29