Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
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