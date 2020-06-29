Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
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В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
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Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:30
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Как сообщает «Autohome», Suzuki Jimny на радиоуправлении от Xiaomi выполнен в масштабе 1:16 и достигает в длину 25 сантиметров.
Тарантас Ньюс 12:16
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Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
Путешествия
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Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 27 июня в 17:12
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Гаджеты
«Билайн» продает смартфон с NFC и съемной батареей на 2 500 рублей
В магазине «Билайна» обнаружен, пожалуй, самый дешевый смартфон с поддержкой NFC на сегодняшний день – модель Black Fox BMM 543D предлагают за 2 490 рублей.
Dgl.ru вчера в 18:31
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
Футбол
ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна 17:41
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Роналду сделал причёску, как у Куадрадо
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
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Авто
Фирма Audi показала обновлённый кроссовер Q5
Кроссовер Audi Q5 последним из вседорожной гаммы немецкой компании примерил новый дизайн и модернизировал оснащение.
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Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
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Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Началось проведение первых тестовых полетов самолетов Boeing 737 MAX
Первый тестовый полет воздушного судна Boeing 737 MAX стартовал из аэропорта Сиэтла, сообщает агентство Reuters.
Народные новости 13:48