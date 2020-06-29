Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

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