Экономика

REGNUMREGNUMГреф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Москва, 29 июня 2020, 11:00 — REGNUM Уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар. Такое предположение на основе прогноза аналитиков о том, что баррель нефти к концу года подорожает до $60, сделал глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

Подробнее о событии

Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?

Общественная служба новостейвчера в 06:30

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском29 июня в 07:50

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru30 июня в 03:30

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известия29 июня в 17:01

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК29 июня в 13:09

Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года

REGNUMвчера в 08:06

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Футбол

АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место

АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.
LiveSport.ru вчера в 16:20
Кино

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
12
Политика

ЦИК объяснила резкую смену результатов голосования в Коми

Резкое изменение соотношения голосов сторонников и противников поправок в Конституцию в Республике Коми объясняется увеличением количества обработанных протоколов.
РБК вчера в 16:23
715
Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

В подмосковном Красногорске четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за выброшенного из окна многоэтажки пакета с мусором.
Вести.Ru 01:47
58
Политика

Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%

Явка на голосовании по поправкам к Конституции в России составила около 65%.
НТВ 01:50
Политика

Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование по поправкам к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.
Life.ru вчера в 15:09
90
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
327
Кино

Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»

В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру вчера в 13:18
Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
12
Общество

В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса

Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
136
Политика

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.
РИА Новости 03:04
3
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,7K
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
124
Космос

В США создают духи с ароматом космоса

Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02:34
6
Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле

Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru 29 июня в 14:47
2
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news вчера в 07:02
11K
Авто

В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс вчера в 13:14
1
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой

Bimru.ru 03:00
2
Кино

Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках

Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
3
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
205
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
1
Общество

В Омской области явка на 10:00 составила более 55%

REGNUM вчера в 01:32
47
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
8K
Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
14
Шоу-бизнес

Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске

Gazeta.SPb 03:02
1
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
Evo-rus.com 01:41
14
Общество

Два детских сада в Южно-Сахалинске закрывают из-за ковида

Дошкольное учреждение закрывают по предписанию Роспотребнадзора. В редакцию ИА Sakh.com обратились родители детей из сада №39 ("Радуга").
Сахалин.Инфо 02:35
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
69
Киберспорт

Epic Games не открыл бесплатный доступ к режиму PvE в Fortnite

Городовой 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное