Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем
Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
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При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Общество
Число официальных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу ситуации на рынке труда.
RT на русском 09:11
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Политика
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Здоровье
Мясников высказался о влиянии электронных сигарет на отказ от курения
Главврач больницы № 71 и известный теледоктор Александр Мясников высказался об инициативах о регулировании рынка электронных сигарет, поступающих в Государственную думу.
Росбалт 07:50
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня вчера в 04:44
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Общество
Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года
Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года.
RT на русском 09:31
Здоровье
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
"Число пациентов на амбулаторном лечении превышает число тех, кто находится на стационаре", - уточнил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Взгляд-инфо 05:39
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Главная роль в продолжении «Пиратов Карибского моря» была отдана актрисе из Австралии Марго Робби.
CT news 05:21
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Происшествия
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости 09:48
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 09:23
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Исследователи из Университета Цинциннати обнаружили токсичные уровни загрязнения в двух центральных водоемах в Тикале, древнем городе Майя, который восходит к третьему веку до нашей эры в северной Гватемале.
Evo-rus.com 27 июня в 03:24
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Здоровье
Дешевые лекарства могут спасти легкие при коронавирусе
ToDay News Ufa 06:42
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Происшествия
В Перми учителя осудили за насилие над школьницей
Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
РИА Новости 07:35
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Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16