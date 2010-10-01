Экономика
REGNUMГреф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Москва, 29 июня 2020, 11:00 — REGNUM Уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар. Такое предположение на основе прогноза аналитиков о том, что баррель нефти к концу года подорожает до $60, сделал глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС29 июня в 01:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Футбол
Несколько клубов РПЛ претендуют на форварда из чемпионата Румынии
В текущем сезоне Дебелюх забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Румынии. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Sport24.ru 13:12
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Политика
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело вчера в 02:12
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, показала, где живет ее больная мать.
iReactor 09:38
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Общество
Новый налог для дачников введен в России
Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
Evo-rus.com 07:55
Политика
Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
Явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной».
Известия 13:23
Экономика
Экономика Великобритании рекордно рухнула
По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
Футбол
СМИ: Сёмина хотят пригласить в «Арсенал»
Руководство тульского футбольного клуба «Арсенал» контактировало с бывшим главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым по вопросу его возможного назначения новым наставником команды.
RT на русском 12:51
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Политика
Памфилова рассказала о провокациях на голосовании
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что знает о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 09:22
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
РИА Новости 12:00
Общество
Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом
В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
Космос
Парад планет смогут увидеть земляне в июле
Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна.
СОВА 12:13
Шоу-бизнес
«Шикарная»: Анфиса Чехова в бикини с задранными ногами произвела фурор
На своей странице в Instagram Анфиса опубликовала новый пост, который произвел фурор среди подписчиков аккаунта звезды.
Городовой 13:00
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика
Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News 08:33
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru вчера в 11:32
Космос
В ОАЭ создали марсианский город
В Объединенных Арабских Эмиратах завершается строительство настоящего марсианского города.
Российская газета 06:26
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52