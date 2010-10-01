Экономика

REGNUMREGNUMГреф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Москва, 29 июня 2020, 11:00 — REGNUM Уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар. Такое предположение на основе прогноза аналитиков о том, что баррель нефти к концу года подорожает до $60, сделал глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

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