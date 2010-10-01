Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Москва, 29 июня 2020, 11:00 — REGNUM Уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар. Такое предположение на основе прогноза аналитиков о том, что баррель нефти к концу года подорожает до $60, сделал глава Сбербанка Герман Греф.

Греф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Футбол Несколько клубов РПЛ претендуют на форварда из чемпионата Румынии В текущем сезоне Дебелюх забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Румынии. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Политика Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК. 6

Общество Новый налог для дачников введен в России Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки. 25

Экономика Экономика Великобритании рекордно рухнула По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом. 40

Футбол СМИ: Сёмина хотят пригласить в «Арсенал» Руководство тульского футбольного клуба «Арсенал» контактировало с бывшим главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым по вопросу его возможного назначения новым наставником команды.

Политика Памфилова рассказала о провокациях на голосовании Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что знает о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам к Конституции. 1

Здоровье Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры. 24

Политика Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена. 1

Общество Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.

Космос Парад планет смогут увидеть земляне в июле Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна. 19

Авто Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН. 12

Шоу-бизнес Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП. 1

Космос В ОАЭ создали марсианский город В Объединенных Арабских Эмиратах завершается строительство настоящего марсианского города.