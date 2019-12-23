Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф не видит смысла в ужесточении выдачи ипотеки

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит необходимости в использовании показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотеки. ЦБ рассматривает возможность ужесточения правил уже с июля 2020 года. Ранее эту меру назвал преждевременной банк ВТБ.
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Греф не видит смысла ужесточать для банков выдачу ипотеки

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