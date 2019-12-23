Экономика
КоммерсантъГреф не видит смысла в ужесточении выдачи ипотеки
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит необходимости в использовании показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотеки. ЦБ рассматривает возможность ужесточения правил уже с июля 2020 года. Ранее эту меру назвал преждевременной банк ВТБ.
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У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).