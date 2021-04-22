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Экономика

Греф не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки Центробанка

Глава Сбербанка Герман Греф не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его словам, сейчас не очевидны тренды, есть восстановительный спрос населения, отложенный.В источнике
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С чего всё началось

Греф не увидел повода для «радикального» повышения ключевой ставки

Поводов для резкого повышения ключевой ставки нет, считает президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.
РБК01:30

Подробнее о событии

Греф не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки ЦБ

ТАСС01:30

Греф заявил об отсутствии поводов для повышения ключевой ставки

Ведомости02:23

Герман Греф: оснований для резкого повышения ключевой ставки нет

ФАН02:17

Греф спрогнозировал, как Банк России изменит ключевую ставку

ПРАЙМ02:03

Греф: к чему приведет повышение ключевой ставки в России

URA.Ru01:52

Греф не увидел повода для «радикального» повышения ключевой ставки

РБК01:30

Греф оценил возможность резкого повышения ключевой ставки в России

REGNUM02:26
Интересное

Глава МИД Чехии допустил высылку около 60 сотрудников посольства России

Чехия может выслать «около 60 сотрудников» российского посольства, если Россия до полудня (13:00 мск) не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата, заявил в интервью Lidove noviny глава МИД республики Якуб Кулганек.
РБК03:52

Суд арестовал задержанного в Севастополе по подозрению в шпионаже россиянина

Ранее сообщалось, что в Севастополе был задержан россиянин, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.
RT на русском03:35