Глава Сбербанка Герман Греф не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его словам, сейчас не очевидны тренды, есть восстановительный спрос населения, отложенный.

С чего всё началось Греф не увидел повода для «радикального» повышения ключевой ставки Поводов для резкого повышения ключевой ставки нет, считает президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. РБК 01:30