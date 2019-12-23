Экономика
ТАССГреф не видит смысла ужесточать регулирование ипотечного кредитования
Необходимости во введении показателя долговой нагрузки при выдаче ипотеки нет, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Сбербанка Герман Греф. "Сегодня нет, наверное, большого смысла еще больше увеличивать регулятивное давление", - отметил он.
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Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Армия и оружие
Сирийские военные отразили израильскую ракетную атаку
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Футбол
Sport24: «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном
Рагнар Сигурдссон / фото: БИЗНЕС Online Ростовский клуб договорился с центральным защитником из Исландии о расторжении контракта по соглашению сторон.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Финансы
Bloomberg предсказал укрепление рубля в 2020 году
В 2020 году рубль может стать одним из наиболее надёжных активов для инвесторов, которые ищут «тихую гавань» в условиях торговой войны между США и Китаем.
Общество
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
Футбол
Анчелотти оценил слухи о трансфере Ибрагимовича в «Эвертон»
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу слухов о возможном трансфере форварда клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Sky Sports.
Фигурное катание
«Живет на катке»: Нина Мозер рассказала о работе Этери Тутберидзе
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Энергетика
Гончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах.
Авто
Пикап Lordstown Endurance оснащается мотор-колёсами
Компания Lordstown Motors на днях опубликовала на своём официальном сайте подробную информацию касательно электрического пикапа Endurance.
Общество
Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Общество
Малышева показала квартиру в Лондоне
Происшествия
В Белоруссии задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян
В Белоруссии пограничники дважды пресекли попытки нарушения государственной границы, задержав россиян, бежавших в Европу.
Гаджеты
Дизайн iPhone 12 впервые показали на видео. Выглядит странно
На YouTube-канале ресурса Mac Otakara опубликовано видео, в котором продемонстрировано, как могут выглядеть новые iPhone 12.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Общество
Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию
«Автомобилист» одержал победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.