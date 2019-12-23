Экономика
КоммерсантъГреф не видит смысла в ужесточении выдачи ипотеки
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит необходимости в использовании показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотеки. ЦБ рассматривает возможность ужесточения правил уже с июля 2020 года. Ранее эту меру назвал преждевременной банк ВТБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика
Постпред РФ при ЕС прокомментировал санкции США против Nord Stream 2
Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Происшествия
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Объявлена дата послания Путина к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
Политика
Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Политика
Джонсон признал ошибку в отношении России
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
Общество
Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных
Девочка из Лондона обнаружила просьбу о помощи заключенных китайской тюрьмы в рождественской открытке. Об этом сообщает сайт Sky News.
Политика
В Германии рассказали, когда будет построен «Северный поток-2»
Газопровод Северный поток-2 будет построен во второй половине следующего года, несмотря на санкции США, заявил высокопоставленный представитель правительства Германии, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Хоккей
В Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
23 декабря на «Вайллант Арене» в Давосе состоится выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Локомотива»
Что касается возможного расставания, ранее Василий Кикнадзе в интервью нашему изданию уже объявлял ценник на Миранчуков, за который с братьями готовы расстаться: «Последнее число, которое я объявил в переговорах с серьёзным клубом, – 85 миллионов евро».
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Космос
NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне
NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
Авто
Названы российские цены на обновленный Jaguar F-Type
Российское представительство Jaguar объявило о начале приема заказов на обновленный F-Type.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Транспорт
В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров
Пассажирами поезда Санкт-Петербург — Севастополь, который первым пройдет по Крымскому мосту, станут более 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала идеальную растяжку в вертикальном шпагате
Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.
Шоу-бизнес
Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги
Продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить фамилию бывшей жены из-за новой супруги — художницы и актрисы Дарины Эрвин.
Футбол
Хонда покинул «Витесс» через полтора месяца после перехода в клуб
Полузащитник Кэйсукэ Хонда покинул нидерландский футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого до конца ноября являлся российский специалист Леонид Слуцкий.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.