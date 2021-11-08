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Греф: облигации федерального займа России помогут защитить сбережения от роста цен

1 ноября стало известно, что ставки по вкладам в России превысили восемь процентов годовых на фоне роста ключевой ставки Центробанка до 7,5 процентов.
Lenta.ru
Еще одним защитным инструментом глава Сбербанка назвал флоутеры - ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка.
Комсомольская правда
Еще один вариант - корпоративные рублевые облигации.
Комсомольская правда
Как ранее писал сайт kp.ru, основной вклад в инфляцию в России вносит изменение цен на продовольственные товары, которые за октябрь выросли на 2,17% по отношению к сентябрьским показателям.
Комсомольская правда

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Греф назвал способы защитить сбережения от инфляции
Neva.Today21:50
Глава Сбербанка Греф рассказал, как защитить сбережения от роста цен в стране
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