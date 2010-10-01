Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Рубль может укрепить позиции к концу 2020 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Российская валюта достигнет отметки в пределах 60-62 рублей за один доллар США, добавил президент кредитного учреждения.

Греф объяснил, до каких значений может укрепиться рубль к концу года

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