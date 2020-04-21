Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
Читать в источнике
Комментировать12K

Подробнее о событии

Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»

Комсомольская правда22 апреля в 12:50

«Греф всех дурит»: Глава Сбера соврал, отказывая русским в деньгах - Малофеев

Царьград22 апреля в 13:42

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК21 апреля в 08:06

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС21 апреля в 10:37

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru21 апреля в 09:01

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru21 апреля в 08:54

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новости21 апреля в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
944
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 22 апреля в 14:38
5
Армия и оружие

ВКС РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160

Согласно сообщению пресс-службы, специалисты 264 военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова (КАЗ) приняли два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
ИА Красная Весна вчера в 12:21
13
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
871
Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
531
Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж окончательно признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования.
РБК 10:29
21
Общество

Все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ

Руководство университета планирует объединить все 40 факультетов, лаборатории и институты в 14 высших школ.
Полит.ру 10:02
Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
182
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту

Стало известно, что УАЗ «Патриот» следующего поколения будет иметь развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства и вместе с этим, выполняющую роль акустического экрана.
32CARS.ru 10:47
Хоккей

Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости 05:29
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
1K
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
296
Наука

Смерчи на севере Евразии оказались регулярным явлением

Климатологи создали полную базу данных смерчей, происходивших в России и 14 сопредельных государствах с X века по 2016 год, и установили, что, вопреки сложившимся представлениям о редкости смерчей на этой территории, они появляются регулярно, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам.
N+1 вчера в 12:11
2
Космос

Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews

Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна вчера в 18:50
Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
115
Политика

Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса

Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM 06:12
Общество

Соловьев пригрозил Уткину физической расправой

Соловьев пригрозил бывшему комментатору физической расправой и пообещал, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову "из своей задницы".
Газета.Ru 11:13
4
Происшествия

СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве

РИА Новости 09:34
289
Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
186
Общество

В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
100
Здоровье

Очаг коронавируса выявлен в тольяттинском психдиспансере

Сообщается, что заболел 21 человек. Это пациенты и персонал ГБУЗ СО «Тольяттинский ПНД».
ГТРК Самара 05:39
6
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
82
Здоровье

Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача

Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 00:45
28
Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
748
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
3
Политика

Стать вице-премьером Украины согласился Саакашвили

На брифинге, состоявшемся 24 апреля незадолго до встречи с депутатами из правящей фракции «Слуга народа», Михаил Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины.
Live24 08:13
298
Происшествия

В Челябинске принудительно госпитализировали семью с коронавирусом

Pchela.News 07:29
11
Космос

В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты

N+1 10:45
2
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
59
Общество

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля

Режим полной самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля включительно.
АиФ Иркутск 10:26
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное