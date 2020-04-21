Экономика
РИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»
Комсомольская правда22 апреля в 12:50
«Греф всех дурит»: Глава Сбера соврал, отказывая русским в деньгах - Малофеев
Царьград22 апреля в 13:42
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