Экономика

ТАССТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Известиявчера в 23:34

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новостивчера в 16:33

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ruвчера в 08:54

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъвчера в 09:11

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ruвчера в 09:01

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАССвчера в 10:37

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБКвчера в 08:06
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Футбол

УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон

«Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:02
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
32
Общество

Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:20
2,2K
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
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Экономика

Россияне перечислили экономические опасения

Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
Lenta.ru 00:53
18
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
131
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
636
Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
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Транспорт

За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку

За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 15:12
Энергетика

Цена нефти обновила рекорд скорости падения

Цена нефти на мировых рынках ускорила снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе.
Вести.Ru вчера в 06:19
Футбол

Россия стала 19-й страной мира по экспорту футболистов за 2019 год

Россия заняла в рейтинге 19-е место. На 2019 год в зарубежных чемпионатах выступали 230 российских футболистов.
Газета.Ru 01:58
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском вчера в 19:18
22
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Армия и оружие

Сирийские ЗРК «Бук» впервые нанесли удар по израильским F-16

Piter.tv 02:02
7
Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
44
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Общество

В больнице в Коммунарке находятся более 600 пациентов

РИА Новости 01:11
197
Происшествия

Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК

К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад вчера в 17:29
10
Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия вчера в 04:06
100
Общество

В Москве установили рекорд по арестам в период пандемии коронавируса

Всего с 1 марта по 12 апреля — в период пандемии коронавируса — в московских судах было зарегистрировано 933 ходатайства о заключении под стражу и 64 ходатайства о домашнем аресте, большинство из которых были удовлетворены.
Lenta.ru 02:00
1
Общество

Продление режима самоизоляции допустил губернатор Подмосковья

Губернатор МО Андрей Воробьев считает, что в регионе необходимо продлить режим общей самоизоляции, так как число зараженных по-прежнему растет.
Live24 вчера в 15:37
364
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
133
Здоровье

Главврача Омской инфекционной больницы уволили

В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы.
Pravda.Ru 01:32
Общество

Врач назвал самый опасный гаджет во время самоизоляции

Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может навсегда испортить зрение навсегда.
Известия 00:33
6
Политика

Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 20:20
Общество

В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
Российская газета 01:51
47
Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
468
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
529
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,3K
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
50
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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