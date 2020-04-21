Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъвчера в 09:11

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новостивчера в 16:33

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАССвчера в 10:37

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Известиявчера в 23:34

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ruвчера в 09:01

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ruвчера в 08:54

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБКвчера в 08:06
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Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
1K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,3K
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,2K
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 19:35
1,8K
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
45
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
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Шоу-бизнес

Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни

Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
18
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после незаконного митинга во Владикавказе

РИА Новости 04:38
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Lenta.ru 04:35
1,9K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
666
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

16 апреля Генпрокуратура сообщала, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова начата проверка информации о поставке в больницы Владимирской области непригодных для использования аппаратов искусственной вентиляции легких 1999-2001 годов выпуска.
РБК 05:10
82
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
2,3K
Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
1,3K
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
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Кино

Режиссёр Иван Щеголев скончался от коронавируса

Режиссёр Иван Щеголев, известный по работе над сериалами «Морозова», «Карпов» и другими, скончался из-за болезни, вызванной заражением COVID-19, сообщает РИА Новости.
Рамблер вчера в 07:39
38
Общество

Радий Хабиров рассказал, от чего у него опускаются руки

Радий Хабиров попросил прощения у своего тренера и дал обещание все-таки построить Дворец борьбы и на открытии выступить самому.
Горобзор.ру 02:40
32
Общество

В 78 регионах России зафиксированы новые заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявлены в 78 регионах России.
RT на русском 03:58
Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
56
Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса

По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
280
Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
172
Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
206
Общество

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
Коммерсантъ вчера в 19:10
15
Общество

В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
15
Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
10
Шоу-бизнес

Врачами поставлен официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

В документе указан диагноз пациентки – глиобластома (опухоль головного мозга).
Shraibikus News 05:12
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
576
Общество

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
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Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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