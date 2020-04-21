Экономика
РИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже
Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 00:01
Здоровье
На девять зараженных коронавирусом стало больше в Кузбассе
За сутки в Кузбасса еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Континент Сибирь Online вчера в 01:37
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Экономика
Россияне перечислили экономические опасения
Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
Lenta.ru 00:53
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском вчера в 19:18
Здоровье
В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на воскресенье, 19 апреля, на территории Алтайского края подтверждены еще 9 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 19 апреля в 03:55
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы
По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции".
ТАСС 00:38
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Общество
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.
Вести.Ru вчера в 23:43
Технологии
Mail.ru Group начала продажи своей «умной» колонки
Rambler News Service 01:00
Религия
Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:25
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля
Самому молодому пациенту было 30 лет, он болел красной волчанкой. Всего с учетом новых случаев в Москве умер 261 человек с коронавирусом.
РБК 00:55
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Общество
В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим
В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета 20 апреля в 21:31
Общество
Сахалинцам начали выплачивать повышенные пособия по безработице
Служба занятости населения островного региона приступила к перерасчету и выплате пособий по безработице гражданам, уволенным начиная с 1 марта и состоящим на учете в качестве безработных.
Сахалин.Инфо 00:02
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов
Известия вчера в 20:57
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Транспорт
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.
Lenta.ru вчера в 17:01
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала видео празднования Пасхи в подмосковном доме
Суть событий 20 апреля в 02:01
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru вчера в 09:54
Общество
Взвешивать продукты самим не рекомендует покупателям Роспотребнадзор
В ведомстве подчеркнули, что покупателям магазинов рекомендуется приобретать овощи, фрукты и другие товары на развес в упакованном виде.
Live24 вчера в 09:34
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 20 апреля в 17:19