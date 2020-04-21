Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

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Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новости16:33

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС10:37

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК08:06

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъ09:11

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

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Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru08:54

Греф прокомментировал идею «раздачи» денег россиянам

RT на русском10:14
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Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ.
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Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

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«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $18 за баррель

Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель.
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Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

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Религия

Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса

Пятый канал 11:12
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Общество

Греф назвал дату пика заболеваемости коронавирусом в России

Герман Греф заявил, что Сбербанк рассчитал модель развития пандемии коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в России придется на период с 5 по 10 мая.
KM.ru 08:17
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:44
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Общество

Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
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Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
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Интернет

Эксперт рассказал, почему не нужно использовать Zoom

Как рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, у программы достаточно низкое качество видео и проблемы с буферизацией.
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Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Гаджеты

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Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения» после пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Серов рассказал, как тяжело ему и Киркорову: обслуга требует денег

Александр Серов откровенно рассказал о финансовом крахе у российских артистов.
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Политика

Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19

Были случаи летальных исходов после применения данного лекарства и в Соединенных Штатах.
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Футбол

Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
RT на русском 14:35
Наука

В Португалии разгадали 1000-летнюю тайну редких синих чернил

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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Авто

Audi представила седан Audi A3 нового поколения

Компания Audi официально представила новое поколение седана Audi A3.
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Общество

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
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Экономика

Кудрин считает, что расходы на медицину должны вырасти до 10% ВВП

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает реальным в перспективе довести расходы государства на здравоохранение до 10% ВВП.
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Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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