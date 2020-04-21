Экономика
РИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Футбол
Игрок молодёжки «Виченцы» борется за жизнь после кровоизлияния в мозг
Выступающая в итальянской Серии С «Виченца» объявила о том, что футболист команды в возрастной категории до 17 лет Эдоардо Больцон в настоящий момент борется за свою жизнь в больнице.
Евро-футбол.ру 13:45
Происшествия
СК проверит данные о массовых гуляниях новосибирцев
Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:22
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Общество
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $18 за баррель
Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель.
Коммерсантъ 14:05
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета 13:45
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Религия
Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса
Пятый канал 11:12
Общество
Греф назвал дату пика заболеваемости коронавирусом в России
Герман Греф заявил, что Сбербанк рассчитал модель развития пандемии коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в России придется на период с 5 по 10 мая.
KM.ru 08:17
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:44
Общество
Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции
Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
ТВ Центр 07:55
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
Интернет
Эксперт рассказал, почему не нужно использовать Zoom
Как рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, у программы достаточно низкое качество видео и проблемы с буферизацией.
Московский Комсомолец 19:37
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Гаджеты
Huawei уличили в подмене фото в рекламе. Снова
Популярная механика вчера в 23:15
Общество
Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения» после пандемии коронавируса.
РБК 21:34
Шоу-бизнес
Серов рассказал, как тяжело ему и Киркорову: обслуга требует денег
Александр Серов откровенно рассказал о финансовом крахе у российских артистов.
Московский Комсомолец 09:04
Политика
Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19
Были случаи летальных исходов после применения данного лекарства и в Соединенных Штатах.
Ридус 20:48
Футбол
Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
RT на русском 14:35
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Авто
Audi представила седан Audi A3 нового поколения
Компания Audi официально представила новое поколение седана Audi A3.
Автоновости дня 03:02
Общество
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Экономика
Кудрин считает, что расходы на медицину должны вырасти до 10% ВВП
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает реальным в перспективе довести расходы государства на здравоохранение до 10% ВВП.
Свободная Пресса 02:02
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Происшествия
В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
RT на русском 21:19
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43