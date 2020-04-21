Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новости16:33

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru09:01

Греф прокомментировал идею «раздачи» денег россиянам

RT на русском10:14

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъ09:11

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС10:37

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru08:54

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК08:06
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Политика

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
27
Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
1,9K
Общество

Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом

Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам.
РБК 07:32
44
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
36
Гаджеты

Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

В социальной сети Weibo китайский производитель запустил фотоконкурс на лучший снимок, полученный с помощью мобильного устройства Huawei, и сам опубликовал видео с множеством примеров фотографий, сделанных якобы с помощью своих же смартфонов.
3DNews вчера в 15:49
2
Общество

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций. Политик озвучил пять основных требований.
Деловое.ТВ 14:28
130
Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
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Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
29
Политика

Кремль высказался о сроках выхода из самоизоляции

Каких-то конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось, однако президент России занимается этим ежедневно.
Lenta.ru 05:39
24
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
469
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

РИА Новости 02:22
99
Политика

Трамп планирует ограничить въезд в США по рабочим визам

Агентство Bloomberg со ссылкой на проект исполнительного указа президента США Дональда Трампа сообщило, что американский лидер планирует ограничить въезд в страну по рабочим визам.
Московский Комсомолец 16:05
9
Политика

Путин: в России замедляется распространение коронавируса

В России продолжается распространение коронавируса, однако процесс удалось притормозить.
Neva.Today вчера в 07:30
Экономика

Греф выступил против налога на проценты по вкладам

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
21
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
534
Кино

Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая

Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
1
Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
224
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
4,4K
Транспорт

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
96
Энергетика

Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
4
Наука

Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса

Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 02:25
368
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
328
Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
83
Происшествия

В Канаде 16 человек стали жертвами перестрелки

Первый канал вчера в 00:49
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Армия и оружие

Патрульный корабль «Павел Державин» передадут ВМФ до конца 2020 года

ТАСС 10:06
Здоровье

Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
31
Здоровье

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
45
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
98
Шоу-бизнес

Борис Смолкин заявил, что у него был роман с Ольгой Прокофьевой

Сыгравший дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин рассказал в эфире «Судьба человека», что у него был роман с актрисой Ольгой Прокофьевой, которая сыграла помощницу продюсера.
Московский Комсомолец 08:59
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Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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