Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.

Политика СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. 27

Общество ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить. 272

Гаджеты Huawei опять поймали на обмане с фотографиями В социальной сети Weibo китайский производитель запустил фотоконкурс на лучший снимок, полученный с помощью мобильного устройства Huawei, и сам опубликовал видео с множеством примеров фотографий, сделанных якобы с помощью своих же смартфонов. 2

Общество Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки. 60

Происшествия Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки. 29

Политика Кремль высказался о сроках выхода из самоизоляции Каких-то конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось, однако президент России занимается этим ежедневно. 24

Политика Трамп планирует ограничить въезд в США по рабочим визам Агентство Bloomberg со ссылкой на проект исполнительного указа президента США Дональда Трампа сообщило, что американский лидер планирует ограничить въезд в страну по рабочим визам. 9

Политика Путин: в России замедляется распространение коронавируса В России продолжается распространение коронавируса, однако процесс удалось притормозить.

Экономика Греф выступил против налога на проценты по вкладам С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. 21

Общество Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции. 224

Транспорт В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте. 96

Энергетика Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны. 4

Экономика В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более. 83